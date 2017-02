“Nordstrom”, cadena de tiendas de lujo dejarán de vender la firma de Ivanka Trump

La cadena de lujo Nordstrom acaba de anunciar que retirará la firma de Ivanka Trump, lo que representa un rompimiento con la hija del presidente de Estados Unidos. Según la revista Business Insider, la compañía dijo que esto se debe a que la firma ya no vende, por lo que no comprarán más sus productos.

La marca de Ivanka produce zapatos, bolsas y ropa; misma que se publicitó hasta este miércoles en la página web de la cadena de tiendas de lujo. Ivanka aún no da declaración alguna y bueno, es importante mencionar que ella renunció a la dirección de la marca para evitar que el nuevo puesto de su esposo Jared Kushner, afectara.

Por cierto, esta decisión llega en medio de una llamada al boicot contra todas las tiendas que vendan los productos de los Trump. Shannon Coulter, quien lanzó la campaña #GrabYourWallet el pasado otoño, ha estado siguiendo de cerca el inventario de la compañía durante los dos últimos meses. La primera semana de diciembre había 71 artículos diferentes de Ivanka Trump; la pasada semana, este número había descendido hasta los 16. El miércoles solo quedaban nueve.

An open letter to @Nordstrom regarding Ivanka Trump’s toxic brand. Please share if you agree. #grabyourwallets pic.twitter.com/xoayf3kOVF

— Laura (@SheWhoVotes) 26 de octubre de 2016