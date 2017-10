La imágenes circulan en las redes sociales

Michoacán.- Nora Lilia la guapa taquera que está cautivando en redes sociales.

Nora Lilia Aranda Solano atrae a sus clientes por su carisma y su belleza.

Lilia se denomina como una joven normal, sin más cualidades que otra mujer que trabajar a diario en una oficina, un mercado o una empresa.

Sigo pensando que soy una persona normal, que sólo vendo tacos como cualquier otra mujerlo haría con empeño. Dijo Nora Lilia Aranda Solano

Hubo gente que me escribió que yo soy la chica que tira bolsitas de polvo blanco en los juzgados, eso me causó risa, pero algunos comentarios buenos, reconocimiento de conocidos y de otros que no me conocen. Indicó la bella taquera michoacana.