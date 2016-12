¿No tenía dinero? mira la deuda que dejó Juan Gabriel

La mala administración monetaria de Juan Gabriel provocó que el cantante perdiera mucho dinero con abogados e incluso que llegara a pedir prestado. Sin embargo, ahora a más de un mes de su repentina muerte salió a la luz que el artista tenía una deuda en Ciudad Juárez por sus propiedades.

De acuerdo a TvyNovelas y Suelta La Sopa, el “Divo de Juárez” debía 600 mil pesos, cantidad que será pagada ni más ni menos que por su amiga Silvia Urquidiy su primogénito Alberto Aguilera II; se sabe que la deuda es por el predial de no sólo uno de los inmuebles sino de todos y el más caro es de la casa que era de su madre, cifra que asciende a los 368 mil 261 pesos.

El tesorero de Ciudad Juárez reveló a dichas emisiones que la familia de Juan Gabriel o su amiga tendrán que solventar la deuda, debido a que llevan cinco años sin recibir un centavo de esa cantidad, hecho que provoca que los intereses crezcan.

Hasta el momento, la familia del intérprete de “Amor Eterno” no ha hablado al respecto de las supuestas deudas del cantante; pero todas las propiedades que están a nombre de Alberto Aguilera Valadez están dentro del testamento, el cual todavía no se destapa, por lo que no se sabe cómo Juan Gabriel repartió sus bienes..

FUENTES DE INFORMACIÓN: TVYNOVELAS, SUELTA LA SOPA

FOTOS: AGENCIA MÉXICO