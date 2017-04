“No tengo ningún interés en verlos”: la tía Vivian

Janet-Hubert-Whitten fue reemplazada por la actriz Daphne Maxwell Reid durante la exitosa serie

Jóvenes que crecieron en los 90´s y vieron la comedia El príncipe del rap, podrán recordar el cambio de reparto que ocurrió durante la serie del personaje de la tía Vivian.

El elenco de la serie se reunió, tal y como se ve en una foto que compartió el actor Alfonso Ribeiro (Carlton Banks) a través de su cuenta de Instagram para un evento de solidaridad.

Sin embargo, un día después Janet-Hubert-Whitten comentó esta imagen a través de su perfil de Facebook, que luego borró.

“SÉ QUE EL LAMBISCÓN DE LOS MEDIOS (ALFONSO RIBEIRO) HA PUBLICADO UNA FOTO DE SU LLAMADA REUNIÓN. SIEMPRE FUE EL LAMECU… DE WILL. NUNCA HABRÁ UNA VERDADERA REUNIÓN DEL PRÍNCIPE. NO TENGO NINGÚN INTERÉS EN VER A ESTAS PERSONAS EN NINGUNA CLASE DE CIRCUNSTANCIA”.

“No estoy ofendida en lo más mínimo por esta foto. Fue un evento de caridad de Karen. Sin embargo, me motiva a tener algunas reuniones en Hollywood para promover mis memorias “Perfection is not a sitcom mom” y contar la historia detrás de escenas antes de dejar este mundo”.