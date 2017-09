“No quiero vivir más”: el dramático testimonio de una niña de 9 años que es víctima de bullying en la escuela

La menor, de nueve años, intentó suicidarse mediante la ingestión de pastillas somníferas

“Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así. Jamás publicó nada personal pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles”. Así lo confiesa en su perfil de Facebook Angie Ledesma, una madre de Santa Fe (Argentina) que decidió hacer pública la desgarradora historia de su hija para alertar del problema del acoso escolar.

Jazmín, de nueve años, intentó suicidarse mediante la ingestión de pastillas somníferas a raíz del acoso que sufre en su escuela.

El martes de la semana pasada, cuando la madre volvió de trabajar, encontró a su hija exaltada y la llevó a un hospital, donde le realizaron un lavaje de estómago y la dejaron en observación durante unos días.

“Ya no quiero vivir más”

“En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me gritan ‘¡terremoto, terremoto!'”, se queja la pequeña en el video entre lágrimas. Cuenta también que los compañeros le tiraron “manzanas, frutas” y añade: “Yo no quiero… ya no quiero vivir más”.

Jazmín relata también que ha comentado a los profesores lo sucedido, pero dice que su reacción es retar únicamente a las niñas, mientras que “a los varones no les dicen nada”.

Al preguntar su madre dónde había estado en los últimos días, la menor reveló que “estuve en el hospital porque me quise matar tomando pastillas”.

“No es ni la mitad”