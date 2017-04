No me considero hombre con suerte, más bien un ser bendecido: J Balvin

* El “coach” ganador de “La voz… México“, confiesa haber sufrido “bullying” por sobrepeso, igual que Yuliana Martínez

MÉXICO (Notimex).- El cantante J Balvin, quien resultó ser el “coach” ganador de la quinta temporada de “La voz… México“, dijo no considerarse un hombre con suerte, sino un ser bendecido.

El reggaetonero fue el “coach” de la cantante Yuliana Martínez, triunfadora de este concurso y este premio se suma a la racha de éxitos que ha ligado durante este año.

“Este año no ha sido mío, sino que ha sido de Dios, este año y todos los años. Toda mi vida se la debo a él y creo que haber ganado con Yuliana es un mensaje de inspiración y por eso más que ser un hombre de suerte soy un ser bendecido“, señaló.

El intérprete consideró que el triunfo de la joven capitalina fue lo más justo. “Creo que este triunfo fue lo más justo que yo haya visto en este tipo de eventos en televisión, por ver cómo valoraron la voz de alguien que no es una modelo.”

Agregó que el mensaje que deja Yuliana es muy importante. “Yo no digo ahora que esté mal ser esbelto, porque eso es muy importante por salud, pero ahora se demostró que el hecho de verse bien no es suficiente para el éxito, esto se gana con disciplina y talento.”

J Balvin confesó que en un tiempo de su vida sufrió de sobrepeso y al igual que Yuliana, vivió momentos muy duros con la salud y el bullying.

“Yo llegué a pesar 125 kilos y sufrí de sobrepeso un tiempo atrás y por eso entiendo las situaciones por las que Yuliana pasó y aunque ustedes ven a los artistas muy seguros, muchos vivimos inseguridades también“, declaró.

Añadió que este logro no sólo va a quedar como un triunfo de un concurso. “El logro es el impacto social que tiene que todas esas personas que no se sienten bien consigo mismas, se digan ‘si ella pudo, yo también’.”

Compartió que por todos estos motivos fue que surgió una gran química y amistad entre él y la joven intérprete.

“Yo sufrí muchas burlas, y por eso me conecté tanto con Yuliana, pero aprendí que eso hay que hacerlo a un lado, pues la basura que te manden no es tuya, no la recibas y pa’ delante.”

Se sinceró al decir que él no le cambió la vida a su pupila. “Yo no se la cambié, ella misma se la cambió. Creo que cada quien busca su destino y Dios es quien lo guía a uno para seguir adelante y yo siempre fui como un camino para ella.”

Finalmente, se dijo feliz porque dos de sus pupilos estuvieron entre los cuatro finalistas. “Este hecho sólo me hace decir gracias al público mexicano por todo el apoyo que recibió mi equipo.”