No le importó chocar su Tesla de 1.5 millones de pesos para salvar a un hombre

ALEMANIA.- Al dueño de un automóvil Tesla no le importó chocar su costoso automóvil para salvar la vida de otro conductor en Múnich, Alemania.

Manfred Kick, de 41 años, impactó su Tesla modelo S (con un costo mínimo de 1.5 millones de pesos) cuando notó que la persona del auto al lado de él conducía de forma extraña.

Kick se percató de que el conductor se hallaba inconsciente, por lo que se puso frente a su auto y frenó poco a poco hasta detener ambos coches.

In appreciation, Tesla is providing all repair costs free of charge and expedited. https://t.co/D68HNJcCoQ

— Elon Musk (@elonmusk) 15 de febrero de 2017