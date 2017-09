‘¡No están solos!’: es el grito de NY a México

Toda la ciudad se cimbró, todos los mexicanos neoyorquinos se unieron en una sola e imparable voluntad de hacer lo propio, con el mismo ahínco, compromiso y pasión que los chilangos, morelenses y poblanos.

Estados Unidos.- La noticia corrió por las calles de Sunset Park en Brooklyn hasta las cocinas económicas de Corona en Queens, pasó por los comercios de productos poblanos de Passaic en Nueva Jersey y las escuelas públicas del Harlem Hispano en Manhattan.

¡Acaba de temblar en México, al parecer fue muy fuerte!”.

¡Ay, Dios mío!”.

Eran pasadas las 14:00 horas del martes 19 de septiembre y en el Nueva York mexicano los espíritus y los corazones se resquebrajaban ante la impotencia de la desgracia a la distancia.

Apenas se recuperaba el aliento tras la tragedia que el día 7 consumió tantas vidas y destruyó el futuro de muchas más en el Istmo de Tehuantepec y en los Altos de Chiapas.

Una semana alargada que a la creciente comunidad oaxaqueña afincada en la Costa Este de los Estados Unidos supo a una eternidad.

Dos veces el mismo mes, dos días separados por tres décadas; un dolor angustiante punzando en la boca del estómago de todos aquellos separados por una frontera, pero unidos siempre por la misma pena.

La incredulidad ante lo inexplicable, la ansiedad frente a la falta de noticias de amigos y familiares, la vulnerabilidad ensanchada por el desastre.

Poco a poco, entre lágrimas contenidas y abrazos no dados, la misma solidaridad que inundó las calles de la Ciudad de México y de los municipios de la mixteca poblana y las poblaciones rurales de Morelos, se apoderó de Nueva York.

Las noticias sobre aquellos que quedaron atrapados, primos, tíos, amigos, entre los escombros de Calzada de Tlalpan y la calle de Ámsterdam, llegaron tan rápido como las solicitudes y los ofrecimientos de ayuda.

Los más de un millón de mexicanos del área Triestatal se desbordaron en manos, víveres y voluntades por poner su granito de arena.

Los bodegueros y transportistas de Nueva Jersey se ofrecieron a almacenar y transportar las más de cincuenta toneladas de ayuda que en cuestión de horas se acumularon. Los centros comunitarios y las iglesias del Bronx albergaron a un ejército de voluntarios que recibió, clasificó y embaló las latas de comida, los pañales, las mantas y las casas de campaña.

Los jóvenes estudiantes y los exitosos miembros de la diáspora calificada lanzaron al momento sendas campañas de recaudación de fondos en restaurantes, bares, salas de concierto y museos destinados a la Cruz Roja Mexicana y al grupo de rescatistas de Los Topos.

Los grupos de baile folclórico y los payasos agremiados organizaron boteos improvisados en Times Square y en Central Park. Los postes de luz de todo Manhattan amanecieron al día siguiente con hojas informando cómo y dónde se podía como neoyorquino ayudar a México en este crítico momento.

Together we raised $7,720 USD that will help @topos on their rescue efforts in Mexico. Thank you #FuerzaMexico Pics:https://t.co/4XizkLKuqx pic.twitter.com/xuLAun9ybc

— Celebrate Mexico Now (@MexicoNowFest) 27 de septiembre de 2017