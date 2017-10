- in Espectáculos

Ahora luego de estar lejos de la polémica por un buen tiempo, Niurka protagoniza pelea en fiesta de quince años.

México.- Niurka protagoniza pelea en fiesta de quince años.

Es bien sabido que la cubana Niurka Marcos ha protagonizado a lo largo de su carrera varias momentos de escándalos.

Mismos que a la cubana no le han importado del todo, pues siempre lo ha dejado muy claro.

Esta vez fue en redes sociales donde Niurka causó polémica al involucrarse en un tremendo pleito con un hombre durante un programa de televisión.

La cubana Niurka Marcos aparece en el reality ‘Rica, Famosa y Latina’, donde protagonizó un pleito durante una fiesta de XV años.

El problema comenzó cuando Sandra Vidal dijo que Patricia de León era una mujer que ofrecía sus servicios a cambio de dinero.

Este comentario hizo que Niurka enfadara al grado que atacó a Sandra y tiró el pastel de la festejada.

Segundos después, un invitado acepta la culpa de la situación, motivo por el que la vedette se voltea para para tirarlo al piso a empujones.

“¡Cállate pende$#@ que no me conoce!”, le dice a Sandra Vidal, ex pareja de Pablo Montero cuando empezó a agarrar a golpes al sujeto en cuestión.

Este es el video del bochornoso momento de Niurka Marcos:

Fuente: La verdad noticias