Nintendo asegura que el contenido extra de nuevo “Zelda” se encuentra en desarrollo

Por primera vez en la franquicia, “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” incluirá contenido extra descargable de pago y según Nintendo, esto es para extender la vida útil del título y no se trata de una estrategia para obtener más dinero.

Para Bill Trinnen, gerente de marketing de Nintendo de América, esta decisión fue difícil de tomar porque conocían las repercusiones en los fanáticos, pero por su parte sienten que es necesario ya que no podrían “simplemente crear este mundo y que quedara confinado a un sólo juego”.

Esta respuesta se dio luego que seguidores mostraran su malestar a este nuevo modelo de mercado con una de las franquicias más protegidas de la casa de Mario, ya que se acusó que incluso estaban lanzando un videojuego incompleto con tal de obtener más ganancias.

Frente a esto, Trinnen también respondió que “este contenido se encuentra en desarrollo y será una aventura completamente nueva que no estará disponible a la semana de lanzamiento”, para justificar que se está dedicando un largo trabajo incluso una vez que el título central ya se encontraba completo.

“Breath of the Wild” contará con dos paquetes de contenido descargable que saldrán cada seis meses e incluirán más calabozos, historia y tesoros nuevos a un precio de 20 dólares.

Con Información de 24horas.cl