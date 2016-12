Niños latinos en EU piden de Navidad que no deporten a sus papás

Un grupo de niños y jóvenes latinos entregó hoy más de 100 cartas al alcalde del condado de Miami-Dade, Carlos Giménez, para pedirle como regalo de Navidad que los apoye contra la deportación

No quiero nada para Navidad, pero uno de mis deseos es mantener a mi familia protegida. No sólo mi familia, sino nuestra comunidad de inmigrantes

No obstante, el condado de Miami-Dade está incluido entre las 115 zonas que limitan la cooperación con las autoridades del Departamento de Inmigración, por lo que es considerada una ciudad santuario, según el Departamento de Justicia.

“Contamos con el alcalde Giménez y otros funcionarios para que hagan todo lo que esté a su alcance para proteger a las familias inmigrantes y que no permitan que las separen simplemente por ser indocumentados”, dijo Lis-Marie Alvarado, organizadora de la campaña nacional We Belong Together.

La entrega de las cartas es promovida por esta campaña, que se lleva a cabo con la colaboración de organizadores de mujeres y de derechos de los inmigrantes, que trabajan en favor de políticas humanitarias en materia migratoria.

La campaña se lleva a cabo a nivel nacional en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York y estados como Texas, indicó Natalia Jaramillo de la Coalición de Inmigrantes de Florida