Niños discriminan a árbitro gay y lo orillan a renunciar

Jesús Tomillero es un árbitro de 21 años que, tras haber anunciado públicamente su homosexualidad, renunció a su empleo el pasado 11 de mayo, cansado de la homofobia de la que era víctima.

“Estoy recibiendo muchos insultos en los campos, incluso de niños. Los jugadores, cuanto más jóvenes, más intolerantes”, declaró.

El español aseguró haber sido agredido verbalmente en varias ocasiones sin ningún tipo de apoyo por parte de las autoridades deportivas. Por el contrario, intentaron persuadirlo de que no presentara una denuncia.

“Es lamentable que me hayan dicho que no hable e incluso amenacen con sancionarme. Antes de que me sancionen, pues me voy. No tengo por qué esconderme”, dijo Jesús.

En este momento mi carrera arbitral, esta temporada queda terminada!! Contras los homófobos #RojaDirectaHomofobia pic.twitter.com/mLSvSfDmoa — Jesús Tomillero B. (@Jesustomille) May 9, 2016

Se vuelven a repetir los insulto por ser homosexual en un partido de 2 andaluza Juvenil !! Menores de dad pic.twitter.com/sMz3oahwpQ — Jesús Tomillero B. (@Jesustomille) May 7, 2016

Fuente: www.sdpnoticias.com