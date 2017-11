Ninel Conde y su ex pareja pelean por su hijo en Twitter

México-.“Yo no estoy en contra de que vea a su papá (…), el día de hoy mi bebé tuvo ya su primer fin de semana de convivencia, ahora que yo me fui (de gira) con (la obra) “Las Arpías” pues de repente se llevan a mi bebé cuando no estoy saliendo del país y no le toca visita de casita, entonces está empezando a tener como confusiones, (me dice) ‘¿mamá esta es mi casa?’, ‘¿oye mamá tu tal cosa?’, de repente lo veo llegar ojeroso porque pues bueno, los papás son así, los papás no tienen como horarios establecidos para el niño, y está empezado a afectar la salud de Emmanuel”, dijo.

De la misma manera, el llamado “Bombón Asesino” afirmó que hasta la fecha es ella quien mantiene al cien por ciento al menor, además de manifestar que si en ocasiones está lejos de su hijo es porque debe trabajar para sostener al niño.

Tras estas declaraciones, Medina empleó las redes sociales para responder a su ex pareja, y en un primer mensaje comentó: “Yo confío plenamente en el @TSJCDMX no voy a expresarme mal de las autoridades cómo lo está haciendo mi contraparte porque no tiene la razón”.

Yo confío plenamente en el @TSJCDMX no voy a expresarme mal de las autoridades cómo lo está haciendo mi contraparte porque no tiene la razón — Giovanni Medina (@Giovann1Medina) 6 de noviembre de 2017

Y a pesar de que Ninel había optado por permanecer callada, esta vez replicó: “Como te vas a expresar mal siendo que a meses de ser prófugo de la justicia y NO haber resultado inocente, te lleves a mi hijo sin restricción”.

Posteriormente, el empresario expresó: “Querida @ninelconde la diferencia entre simular en un medio de comunicación y un juzgado es que en un juzgado debes probar lo que dices”.

Y agregó: “Tú no has podido hacerlo, únicamente se busca defender el interés superior del menor y nuestras autoridades están haciendo lo correspondiente”.

Para cerrar el tema en redes, la también actriz sentenció: “Confío plenamente en el @TSJCDMX que se darán cuenta lo que está sucediendo en mi caso antes de que mi bebé salga más afectado, gracias”.

