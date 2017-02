Niña se suicida tras abuso sexual de sus compañeros

ESTADOS UNIDOS.- Cassidy Trevan se suicidó después de que dos de sus compañeros abusaron sexualmente de ella cuando tenía 13 años de edad. La joven australiana no aguantó el bullying ni supero el trauma por lo que decidió quitarse la vida dos años después (2015).

Sus “amigas” decidieron unirse a los agresores. Las jóvenes idearon un plan para que los dos agresores pudieran violarla en una casa de Melbourne.

Dos años después de su suicidio, la mamá de Cassidy, Linda, encontró una carta en su laptop dirigida al resto de sus compañeros, la cual fue entregada apenas hace unos días.

Linda decidió hacer pública la carta para que se conociera el horror por el que pasó su hija y alertar al resto de sus compañeros.

Aquí el contenido de la carta:

“YO ERA ALUMNA Y FUI VIOLADA POR ALGUNOS DE LOS ESTUDIANTES QUE TODAVÍA CONCURREN A ESA ESCUELA. SÉ QUE ESTO PUEDE SONAR COMO QUE QUIERO LLAMAR LA ATENCIÓN, PERO HONESTAMENTE ESTÁ LEJOS DE ESO. TENGO MUCHOS MOTIVOS PARA HACER ESTO, LOS CUALES EXPLICARÉ.

MI OBJETIVO ES ALERTAR A OTRAS PERSONAS (EN SU MAYORÍA ESTUDIANTES, PERO TAMBIÉN A LOS PADRES) ACERCA DE LO QUE OCURRE PORQUE ESTOY PREOCUPADA; SI PUDIERON HACERLO EN MÍ PODRÍAN HACERLO EN CUALQUIER OTRA CHICA COMO YO O AL MENOS INTENTARLO. TÚ TIENES EN VERDAD EL PODER PARA DETENER QUE ESTO OCURRA. RECUERDA QUE QUIENES ME HICIERON ESTO ERAN ALUMNOS DE ESCUELA. ES DIFÍCIL DE CREER, LO SÉ. PERO ES LA VERDAD.

NO HAGO ESTO POR VENGANZA PARA AQUELLOS ESTUDIANTES QUE ME VIOLARON, ARMARON LA VIOLACIÓN, ME ACOSARON POR LA VIOLACIÓN, SE BURLARON POR LA VIOLACIÓN O CUALQUIERA DE ESAS COSAS. TAMPOCO LO HAGO PARA LLAMAR LA ATENCIÓN COMO MENCIONÉ ANTES, QUIERO DEJARLO EN CLARO.

HAGO ESTO POR LOS MÁS DE 1.500 ALUMNOS ENTRE 7 Y 12 AÑOS Y QUE DEBEN ESTAR ADVERTIDOS. LO SIENTO PORQUE ME PASÓ A MÍ Y PORQUE EL PERSONAL DE LA ESCUELA NO HIZO NADA PARA AYUDARME. ES AHORA MI DEBER ADVERTIRLOS Y QUE SEPAN QUÉ OCURRIÓ. NO LO QUE PUDIERON HABER ESCUCHADO EN LA ESCUELA, SINO LO QUE OCURRIÓ.

PERO TAMBIÉN HAGO ESTO POR MÍ. QUIERO FINALMENTE, DESPUÉS DE UN AÑO Y MEDIO, SER DEJADA EN PAZ. ES SORPRENDENTE CÓMO TANTOS ESTUDIANTES DE XXX HAN ESCUCHADO HISTORIAS SOBRE MÍ Y LO RARO QUE TODAVÍA SE HABLEN COSAS SOBRE MI VIDA POR ESTOS DÍAS. TODAVÍA SOY CONTACTADA EN FACEBOOK POR ALUMNOS QUE NUNCA CONOCÍ QUE ME DICEN ‘PU…’. ME FUI DE ESCUELAS, DE CASA Y TODAVÍA SOY CONTACTADA Y SUFRO BULLYING. NO PUEDO DETENER LOS RUMORES, PERO AL MENOS PODRÍA INTENTAR CONTAR LO QUE EN VERDAD OCURRIÓ. PERO COMO DIJE, HONESTAMENTE ES MÁS POR EL RESTO DE LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN INADVERTIDOS DE ESTO Y QUE ESTÁN EN PELIGRO POR ESTOS OTROS ALUMNOS.

MI NOMBRE ES CASSIDY TREVAN Y FUI VIOLADA.

SI ALGUNA VEZ ALGUIEN TRATA DE VIOLARTE ¡VALE LA PENA LUCHAR! ¡LUCHA! SI NO LO HACES, TE ARREPENTIRÁS POR EL RESTO DE TU VIDA COMO LO HICE YO. PUEDES HACERLO.

TEN CUIDADO. ESTÁ ALERTA. PONTE A SALVO”.