Niña no murió por atragantarse con spinner, sino con envoltura de chicle

Coahuila.- La niña que aparentemente murió por ahogarse con un spinner en Coahuila, es falso. La causa de muerte fue por atragantarse con una envoltura de chicle, afirmó la madre.

La semana pasada trascendió en medios de comunicación que una menor de cuatro años murió por una broncoaspiración provocada por el juguete de moda: un spinner.

Sin embargo, la madre de la menor aclaró que la niña venía comiendo chicles que estaban en un tubo de plástico, por lo que al morderlo para abrirlo se le atoró un pedazo de plástico en la tráquea.

“Yo venía manejando…cuando de repente la niña me dijo: ‘Mamá me cala, no puedo respirar’, y se tocaba la garaganta”, explicó la mujer.

La niña fue trasladada a la clínica 70 del IMSS, pero cuando llegó ya había muerto.

La madre llama a los padres de familia a tener cuidado con los dulces que comen sus hijos y evitar este tipo de tragedias.

Con información de La Policiaca