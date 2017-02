Niegan entrada a Cuba a Felipe Calderón

Autoridades de Cuba no permiten ingreso a Felipe Calderón

Felipe Calderón, ex presidente de México, no pudo ingresar a Cuba debido a que autoridades de inmigración de La Isla solicitaron que no lo documenten.

El ex mandatario mexicano viajó a la nación cubana con la intención de participar en el aniversario luctuoso del activista político Oswaldo Payá, además de que este miércoles 22 de febrero se haría la entrega del Premio Oswaldo Payá “Livertad y Vida”.

“Pido al gobierno cubano rectifique este absurdo y nos permita recordarlo” destacó Calderón en respuesta al comentario de Mariana Aylwin, ex ministra de Educación de Chile. “No puedo embarcar a Cuba por prohibición emitida por inmigración de Cuba”.

Debido a este incidente con inmigración, Felipe Calderón se disculpó con Rosa María Payá, hija del fallecido activista, por no poder estar en el homenaje ya que Inmigración de Cuba solicitó que no lo documenten. Asimismo, agradeció al personal de la empresa Aeroméxico por las atenciones recibidas durante su viaje. “Sé que no es culpa de ustedes”.