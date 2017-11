Neymar se retiró llorando de rueda de prensa

- in Deportes

By canal44

El crack brasileño desmiente, tras el partido entre Brasil y Japón, las tensiones con el entrenador del PSG

Paris.- Neymar Jr ha salido al paso de los rumores sobre su mala relación con el entrenador del PSG, Unai Emery, su descontento en París y su supuesta nostalgia por su etapa en el Barça en una rueda de prensa no programada de la que se ha ido llorando.

En declaraciones tras el amistoso que ha enfrentado a Brasil con Japón en Lille, el crack brasileño ha asegurado que “se dicen y se escriben muchas cosas sobre mí, pero mis primeros meses en París van muy bien, estoy muy contento en París y motivado para ganar y ayudar al club.

Soy alguien que lo da todo sobre el terreno de juego, no tengo ningún problema con Cavani o con el entrenador.

Al llegar aquí tuvimos una reunión con el entrenador, le dije que había venido para ayudar, el me dijo que haría todo lo posible porque yo consiguiera mis objetivos.

En París como en la ‘Seleçao’, soy un jugador más. Estoy contento, no vine a París para crear problemas o crear tensiones con los que están. Pedí venir aquí, delante vuestro en conferencia de prensa, porque tenía que deciros lo enfadado que estoy por lo que se dice o escribe. Me fui contento del Barça y siempre estoy feliz”, dijo.

“El recibimiento que recibí en París fue muy grande, todo el mundo me trató con cariño, con respeto, eso me dejó más tranquilo y mucho más feliz y queriendo más, queriendo jugar con mis compañeros y entrenar con ellos”, continuó Neymar.

El astro brasileño admitió haberse equivocado en algunas ocasiones. “Soy un ser humano como cualquiera de vosotros, tengo días de buen humor, días felices, días que no, lloro, me enfado, me equivoco bastante… pero estoy aquí para aprender todos los días”.

“Pido disculpas por mis errores, porque siendo un jugador de fútbol que es un ídolo para mucha gente se tiene que ser perfecto y muchas veces yo no lo soy, y ahí es donde vienen las crisis entre las personas, pero soy un chico de 25 años que viene aprendiendo mucho y todavía me voy a equivocar muchas veces. Siento que tengo que cambiar, que mejorar, no lo digo para todo el mundo, lo digo para mí”.

En la misma rueda de prensa, Tite, seleccionador brasileño, ha defendido, sobre la pérdida de los nervios de Neymar en algunos momentos de los partidos, que “es un buen chico. Por su puesto a veces reaccionamos mal en el campo, me pasó como jugador. No está bien, pero es humano”.

“Neymar se equivoca porque no debe reaccionar”, aseguró sobre la tarjeta a Neymar por protestar airadamente tras una falta recibida. “Todos estamos expuestos.

Estar en la selección, ser técnico, ser futbolista… es una visibilidad gigante. Un futbolista de alto nivel tiene esta visibilidad.

Es un hecho que (Neymar) ha sufrido muchas faltas. Acabó de recibir una y ya sufrió otra.

Deliberadamente se le hace falta para bloquearlo y parar el partido, para desestabilizarlo”, criticó Tite. Tras las palabras del seleccionador, Neymar se retiró llorando y visiblemente emocionado.

Fuente: Expreso