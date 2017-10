Netflix estrena 20 títulos para este fin de semana

La Plataforma de streaming más conocida del mundo anunció qué nuevas series y películas llegarán este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO. – Netflix estrenó más de 20 títulos en su servicio para México.

Entre lo más destacado se encuentra la segunda temporada de Stranger Things:

También Siniestro 2:

Viene de Noche:

Películas

Joan Didion: The Center Will Not Hold (2017)

Strange Weather (2016)

Pirates Who Don’t Do Anything (2008)

King of Coke (2013)

Dino Death Match (2015)

Viene de Noche (2017)

Jack Whitehall: At Large (2017)

Siniestro 2 (2015)

Series

Stranger Things (Temporada 2)

Men on a Mission (Temporada de 2017)

Die Trying (Temporada 1)

Salvation (Temporada 1)

Monstruos de Río (Temporada 1)

Wanted (Temporada 1 y 2)

Test Patterns (Temporada 2)

Arrow (Temporada 5)

Vroomiz (Temporada 3)

The Flash (Temporada 3)

Abnormal Summit (del 2014)

Fuente: Cinco