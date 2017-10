‘Nate’ tocaría tierra en Nueva Orleans esta noche

El presidente Trump ya emitió una declaración de emergencia

Miami.- El huracán Nate de categoría 1 se fortalece mientras avanza hacia Estados Unidos, tras dejar al menos 28 muertos y cuantiosos daños a su paso por Centroamérica.

Los meteorólogos prevén que toque tierra cerca de Nueva Orleans el sábado por la noche.

Nueva Orleans, devastada por el huracán Katrina en 2005, que dejó centenares de muertos, y otras ciudades ubicadas en la costa del Golfo de Estados Unidos están bajo advertencia.

El presidente Donald Trump ya emitió una declaración de emergencia que permitirá liberar ayuda federal para mitigar el impacto de la tormenta.

Asimismo pidió a la población mantenerse alerta:

Our great team at @FEMA is prepared for #HurricaneNate. Everyone in LA, MS, AL, and FL please listen to your local authorities & be safe!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de octubre de 2017