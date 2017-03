Natasha Dupeyron contestó así a quienes la llamaron gay (FOTOS)

México.- Natasha Dupeyron se vio en días recientes inmiscuida en una polémica.

Esto debido a que una sola fotografía que publicó en su Instagram bastó para que muchos de sus seguidores cuestionaran su sexualidad.

En dicha imagen, se ve a la joven y bella actriz tomada de la mano con otra mujer.

Nada del otro mundo, pero los prejuiciosos, dieron inicio una serie de comentarios sobre las preferencias sexuales de la actriz.

Natasha Dupeyron, responde con un mensaje, defendiéndose de todos aquellos que cuestionaron sus preferencias sexuales.

“Me entristece darme cuenta que crecí en una sociedad prejuiciosa y santurrona donde por tomar de la mano a una persona, según el género, eres o lesbiana o pu…a”.

“En una sociedad que juzga una imagen o una foto sin saber qué hay detrás de ella o sin ni siquiera leer la nota al pie de la misma. Si no uso maquillaje aseguran que estoy enferma, demacrada o deprimida, como si el maquillaje definiera un estado de ánimo o te hiciera mejor persona”.

Posteriormente, hizo un llamado a “madurar como sociedad”, dejando de lado los prejuicios.

“Hay miles de cosas MUCHO más interesantes e importantes que si o soy o no gay, que si estoy o no deprimida o si mis ojeras me hacen ser fea. Paremos ya de consumir la información pe**eja de las revistas amarillistas llenas de contenido carente de verdad y lleno de ego. Me frustra la impotencia de ver cómo nos consumimos en chismes y mentiras, cuando la libertad y el amor están tan cerca de nosotros.

“Esta soy yo, sin maquillaje, feliz, enamorada y cumpliendo mis sueños, rodeada de amigos valiosos y familia llena de valores que me recuerdan que soy única y que puedo lograr N cantidad de cosas, así como tú”.