Natália Subtil revela el pasado gay de Sergio Mayer Mori

La polémica sigue, y ahora son las fuertes declaraciones de la actriz lo que acapara los titulares, ya que dio detalles de la relación que tuvo con el joven cantante.

México.- Natália Subtil concedió una entrevista a la revista TV Notas para hablar de la relación que tuvo con Sergio Mayer Mori.

Durante la conversación, la actriz brasileña no pudo evitar revelar el pasado gay del hijo del exGaribaldi.

La modelo decidió hablar luego de ver las fotos donde es exhibe desnudo junto a otros amigos.

“De hecho, yo cuando lo conocí creí que era bisexual. Cuando empecé a salir con él, un amigo gay me preguntó qué hacía con él, porque Sergio era homosexual, pero yo le dije que ‘para nada’; entonces me confesó que un amigo de él anduvo con Sergio”.

Sobre las fiestas y el estilo de vida del padre de su hija Mila, Subtil dijo que no quiere que la pequeña lo vea.

“Para mí Sergio no es su padre, es una persona que me ayudó a hacerla y punto. Yo he tratado por todas las vías de que él conviva con Mila y no ha querido, por eso ya estoy viendo abogados para quitarle los derechos que pueda tener”.

Se reconcilia con su padre

El productor de “Solo para Mujeres” confirma que después de estar un tiempo distanciado, su hijo ya se reencontró nuevamente con la familia.

“Ahorita se están acomodando las cosas, están saliendo bien y eso es lo más importante. La familia se vuelve a reencontrar, especialmente con Sergio y es una parte emotiva para nosotros. La sangre llama y la familia siempre va a ser familia”, dijo.

Y es que a casi un año, desde el nacimiento de Mila, estuvieron alejados, y la razón es precisamente que el joven no ha sido lo suficientemente responsable con la menor.

Con Información de Publimetro