NASA resuelve el misterio de las crestas de hielo en Plutón

México.- La agencia espacial estadunidense pudo al fin resolver el misterio de las crestas de hielo que la sonda New Horizons captó en 2015 al sobrevolar el planeta enano.

En julio de 2015, la sonda espacial ‘New Horizons’ sobrevoló Plutón, brindándonos espectaculares imágenes y descubrimientos en el planeta enano. Uno de ellos, las afiladas y misteriosas crestas de hielo de su superficie, ha sido resuelto por la NASA: se trata de metano congelado y erosionado.

Así lo informó la agencia espacial estadunidense en su sitio web, refiriéndose a las heladas formaciones como “cuchillos gigantes” —giant blades.

Este tipo de formaciones también se encuentran en la Tierra y se llaman ‘penitentes’. Dichas formaciones, que se encuentran en las zonas más altas del planeta enano y próximas a su ecuador, asemejan hileras de cuchillos con las puntas hacia arriba.

La diferencia entre los penitentes terrestres y los de Plutón es que estos últimos miden cientos de metros y se alzan tanto como un rascacielos neoyorquino. Su formación es muy similar a la pequeñas crestas de hielo que se forman en algunos refrigeradores.

La importancia de este hallazgo es que hará posible desentrañar algunos de los enigmas sobre la geología —si así se le puede llamar—, la formación y la historia del planeta enano.

Origins of giant knife blades of ice found on Pluto by @NASANewHorizons is now believed to be eroded methane ice: https://t.co/GfN1L9WKPB pic.twitter.com/JsTIP2Ss3Z

— NASA (@NASA) September 26, 2017