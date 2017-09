NASA entrega mapa de zonas dañadas por el sismo a México

El mapa virtual indica la magnitud de los daños causados por el terremoto basada en los cambios en la superficie terrestre detectados por satélites

Estados Unidos.- De acuerdo con información difundida por la NASA, el Jet Propulsion Laboratory, del Instituto Tecnológico de California, elaboró una mapa con imágenes satelitales en donde se pueden ubicar las zonas que resultaron dañadas tras el sismo de 7.1 grados de magnitud que azotó el centro del país.

La tecnología de los satélites del programa Copérnico permitieron la creación del mapa que “fue entregado a las autoridades mexicanas el 20 de septiembre”. Las imágenes que componen el material de ayuda fueron tomadas antes, (8 de septiembre) y después (20 de septiembre) del sismo para poder crear una comparativa.

El mapa virtual indica la magnitud de los daños causados por el terremoto y las réplicas, basada en los cambios en la superficie terrestre detectados por el radar. Las variaciones de amarillo a rojo representan un cambio cada vez más significativo de la superficie del suelo y de los edificios. La NASA asegura que el mapa debe ser usado como guía para identificar áreas dañadas.

Before & after satellite imagery of Mexico is used to identify areas of quake damage & produce maps for responders: https://t.co/QoGeOfY5uf pic.twitter.com/g0g6xBYHHe

— NASA (@NASA) 22 de septiembre de 2017