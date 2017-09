Narcos donan a damnificados

Chihuahua.- En la calle 19a y Ferrocarril del fraccionamiento Independencia en la ciudad Cuauhtémoc, apareció un donativo en especie para las víctimas del sismo en el centro y sur del país, presuntamente colocado por integrantes del grupo delictivo “Gente nueva de El Tigre”, quien habría relevado en el control de la plaza a quien era líder de La Línea en esa región, César Raúl Gamboa Sosa ,”El Cabo”, abatido en marzo pasado.

“Les mandamos este apoyo esperemos que les sirva a los damnificados del terremoto. Nosotros estamos para ayudar al pueblo. Atte Gente nueva del TIGRE, carteles unidos (sic)”, dice una cartulina pegada en una pared del lugar en el que dejaron cajas con alimentos, papel higiénico y otros apoyos.

Deja grupo armado apoyo para los damnificados por el sismo se lo atribuye la "gente nueva del tigre"los víveres fueron encontrados en las calles 19 y ferrocarril. Posted by Cuauhtemoc sin miedo on Saturday, September 23, 2017

De acuerdo con medios locales, los artículos donados fueron trasladados en ambulancias a la Cruz Roja, institución que recibió el aviso de la donación.

Las imágenes del donativo fueron publicadas también por un grupo de Facebook que se llama Cuauhtémoc sin miedo, en el que la mayoría de los usuarios agradece al grupo y reprueba la actitud de los políticos que han ayudan al pueblo.

La publicación ha sido compartida casi 2 mil veces y ha alcanzado casi 3 mil reacciones de “me gusta, me encanta o me sorprende”.

Desde perfiles bien identificados y otros que al parecer son falsos, la gente comentó:

“Pues ayuden limpiando México de tanta rata”, “Esta gente debería de ir a darle a un asusto al gobierno q está resguardando la ayuda para hacerce publicidad”; “Confío más en el narco q en el gobierno”; “K chulada d cabrones para k bean salieron mas chingones k el pinchi gobierno e stodo suerte para toda esa jente y aecharle chingasos”; “Bien por ustedes grasias por el puevlo de mexico se los agradesera”; “Esa es nuestra gente GNDT asi se hace”; “K bien k agan eso dios lo tomara en cuenta”; “aiñññ no son tan malos despues de todo entonces. Ya podemos ir a comer y por juguito de manzana?”; “Es curioso que la letra del cartel sea de una mujer “; “esa gente apoya mejor q los malditos politicos bola de ratas…”; “Al fin y al cabo e la desgracia solo somos hermanos”; “De hecho, solo dios juzga y yo no me meto en su camino para que ellos no se metan con migo. Como sea, no esta el país para meter la doble moral! También creo mas en ustedes que en el gobierno (sic)”.

Los mensajes en contra del grupo delictivos son minoría: “Ojalá gente del tigre, no más muertes porque las pérdidas humanas por el sismo no son tan dolorosas por las efectuadas entre los hermanos (hay hermanos en grupos contrarios), ojalá recapaciten y nomas muertes”; “Así limpian su conciencia aventándole un pan al pueblo de lo mucho han robado”; “Mucha gente de aqui se ha movido muchisimo consiguiendo apoyo y no veo que aca los mencionen y los glorifiquen como a estos”; “Ayudan como muchos y que bueno, pero no dejan de ser lo que son. Por eso nunca progresa Mexico, porque todo ponemos en pedestal (sic)”.