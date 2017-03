Nadie quiere pagar el muro de Trump

Se suponía que México iba a pagar el muro fronterizo, pero las autoridades mexicanas han afirmado en varias ocasiones que no están dispuestos a afrontar el gasto de un muro que separaría el país con Estados Unidos. El presidente e impulsor del muro, Donald Trump, ha sostenido en varias ocasiones que será el Gobierno estadounidense quien lo pague, y que encontraría la manera para que México le devolviera el importe de la obra con el tiempo.

Pero parece ser que nadie está dispuesto a invertir en la construcción fronteriza. Los legisladores del Partido Republicano y del Demócrata se han opuesto a que sea Estados Unidos quien tenga que financiar el muro, sobre todo si ese dinero proviene de los contribuyentes. Donald Trump anunció recortes presupuestarios, los cuales tenían como objetivo aumentar el gasto en defensa y seguridad y, además, pagar la separación física entre Estados Unidos y México.

Los 18 mil millones de rocket presupuestaría sería destinado al muro fronterizo

En total, el presidente recortaría 18 mil millones de dólares del presupuesto, entre otras cosas, para el muro. Según The Washington Post, el Ejecutivo reduciría la inversión de la Agencia de Protección Ambiental (-31%), el Departamento de Agricultura (-21%), el Departamento de Salud y Servicios Humanos (-18%), el Departamento de Energía (-6%) e incluso la NASA (-1%). La propuesta de Trumpe eliminaría 1.200 millones de dólares en subsidios para la investigación otorgados por los Institutos Nacionales de Salud.

Lo único que falta es que los nuevos presupuestos sean aprobados. La decisión ha provocado escisiones políticas en Estados Unidos y podría provocar una parálisis en el Gobierno de no ser aprobada la ley de gastos. El pasado 25 de enero, Trump firmó la orden ejecutiva que permite la construcción del muro y, así, una de las promesas más polémicas del presidente se convirtió en realidad. Sin embargo, las negociaciones respecto a los presupuestos siguen en marcha y, de no llegar a un acuerdo, el muro fronterizo podría tener más obstáculos para llevarse a cabo.

Los legisladores republicanos están intentando calmar las aguas para evitar un cierre de Gobierno y han afirmado que los recursos para la construcción del muro deberán debatirse en octubre de este año, mes en que se inicia el año fiscal.

Por su parte, Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, destacó que “la Administración les está pidiendo a los contribuyentes estadounidenses que cubran el costo de un muro innecesario, inefectivo y absurdamente caro que se supone que México iba a pagar”, informó The New York Times. El plazo para que el Congreso llegue a un acuerdo es el 28 de abril y, de no consensuarse la ley de presupuesto para ese momento se podría llegar a un cierre de Gobierno, en ingles government shutdown, que implica la suspensión de pago de todos los servicios públicos menos los considerados esenciales.