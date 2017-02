Nació 40 años después y se casó con ella, de 106 (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- “Me enamoré desde el primer momento en que la vi”.

Nunca es tarde para el amor, así lo demostró Valdemira Rodrígues, que se casó a los 106 años con Jaco Oliveira, de 66.

Pese a las recomendaciones médicas, que le pedían no someterse a emociones fuertes, la mujer se comprometió con su enamorado durante una iniciativa llamada Proyecto de Sueños, dirigida por la casa de retiro “Nossa Senhora Fátima”, en Sao Paulo, Brasil, donde se conocieron.

“Le preguntamos a Valda y Jaco por separado cuáles eran sus sueños. Ambos dijeron que casarse y tener una casita donde vivir juntos, pero los médicos advirtieron que la edad de la pareja y los problemas de salud les harían difícil la vida”, contó una voluntaria del asilo.

Foto: Tomada de @vivalasgidian / Twitter.

Jaco sufre de parálisis en el brazo izquierdo debido a la poliomielitis, pero nada le impidió unir su vida a Valdemira. “Me enamoré desde el primer momento en que la vi. Sé que es un poco mayor que yo, pero eso no importa porque me hace muy feliz”.

Por su parte, la recién casada confesó que su marido le gusta mucho y que le hubiera encantado lavarle la ropa, cocinar para él y administrar el dinero de la casa como cualquier pareja normal.

Con información de Yahoo.