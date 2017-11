Nacho arremete contra Chyno y lo llama “inepto” y “bestia”

Aunque ganaron fama como un dueto, hoy los cantantes están enemistados, más aún por las declaraciones de Chyno sobre la imposibilidad de Nacho de salir de Venezuela

México-.Chyno y Nacho no son más un dueto y, tras las recientes declaraciones públicas de ambos, todo indica que no tienen ganas de volver a serlo. Y es que Nacho, quien desde hace dos meses no puede salir de Venezuela por problemas con su pasaporte, explotó en Instagram contra su ex compañero luego de que este se refiriera al tema en un programa de televisión.

“En Inmigración me habían comentado que él puede venirse con su residencia tranquilamente a los Estados Unidos”, dijo Jesús Miranda, conocido como Chyno, en una entrevista con “El gordo y la flaca”.

En un video compartido en Instagram Stories, Nacho se molestó por las declaraciones de Chyno y lo calificó de “inepto” y “bestia” por su falta de tino al referirse a una situación tan sensible para él.

“Para esos amigos míos que se la tiran de inteligentes, como si no hubiera estudiado, que creen que yo no sé que puedo entrar a los Estados Unidos con mi residencia. ¡Animal, lo que no puedo es salir de otro país sin pasaporte! ¡Bestia, tú crees que yo tengo dos meses sin ver a mis hijos por gusto. Me parece bastante irresponsable que un inepto salga a comentar sin ponerse en los zapatos de los demás”, dijo Nacho, como se aprecia en este video de Instagram:

