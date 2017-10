Músicos creen que la Virgen de Guadalupe se les apareció en el árbol contra el que chocó su autobús

Al mover el camión del árbol que les salvó la vida creyeron ver en el tronco la silueta de la virgen morena.

México.- Los músicos de La Banda Mach, quienes el pasado fin de semana sufrieron un accidente de carretera en el estado de Puebla, descubrieron que en el árbol que les salvó la vida luego de que se volcara, se apareció la silueta de la Virgen de Guadalupe.

“Ayer que quitaron el autobús del viejo árbol que detuvo que el camión siguiera volcándose los muchachos se impresionaron al ver que en el tronco se marcó la silueta de la Virgen de Guadalupe”, comentó en exclusiva a Univision Entretenimiento Pepe Morfín, uno de los vocalistas de la banda y quien fue el que más afectado resultó del accidente al tener tres fracturas de fémur.

El cantante de banda confesó que de no haber sido por “el arbolito” seguramente estarían lamentando la muerte de muchos de ellos.

“Fueron segundos o minutos que nos parecieron eternos, todos volábamos, había gritos, el chofer nos gritó, caímos, unos volaban y a mi creo me cayó un asiento encima, luego que los muchachos pudieron salir vieron que estábamos atorados en ese árbol”.

Pepe Morfin dijo que le llamó la atención que el árbol aguantara el impacto del camión ya que estaba seco.

“Ese arbolito ni siquiera estaba verde y nos salvó la vida a todos y ayer cual fue la sorpresa que en el tronco se apareció la silueta de la Virgen de Guadalupe y estamos convencidos que ella fue la que nos salvó de un lamentable accidente”.

El otro vocalista de la banda, Raúl Ortega, quien resultó con un par de costillas fisuradas coincidió con su compañero y apeló al milagro para explicar lo sucedido.

“Esa es una prueba de que los milagros existen, porque creímos que no la libraríamos. La verdad fueron momentos muy dramáticos, vivimos una pesadilla y si le añades que había una niebla muy intensa y mucho lodo y el camión no se detenía pues no te imaginas lo que vivimos ahí dentro, pero afortunadamente no hubo pérdidas en la tropa y estamos vivos gracias a un milagro”, finalizó.

Fuente: Univision