Murió Grape-kun, el pinguino que se enamoró de una caricatura en Japón

El Zoológico de Tobu dio a conocer la noticia.

Japón.- Una triste noticia para los fans de los animales y el anime; el Zoológico de Tobu dio a conocer el fallecimiento de su habitante estrella, el pinguino de Humboldt, Grape-kun.

Según lo informaron autoridades del zoológico, Grape cayó enfermo el lunes 9 de octubre; por lo que tuvo que ser retirado de su habitat para mantenerlo en observación. Lamentablemente, la afección fue muy fuerte, por lo que murió el día 12 del mismo mes.

El ave se hizo famosa en Japón y el mundo debido a su peculiar historia de amor. A inicios de 2017, fue abandonado por su pareja, con la que había convivido 10 años, quien prefirió a un macho más joven; algo que resultó inesperado para cuidadores y veterinarios, pues se supone que los pinguinos sólo tienen una pareja durante toda su vida.

Esto provocó que Grape se comenzara a aislar del grupo, demostrando signos de tristeza y ensimismamiento. Sin embargo, su historia dio un giro gracias a una promoción del anime, Kemono Friends.

Una figura de cartón del personaje Hululu, basada en un pinguino de Humboldt, fue puesta en el habitat de los animales; de manera casi inmediata, Grape quedó prendado de la chica anime, con quien pasaba todo el día y contemplaba de manera muy dedicada. Incluso se le llegó a ver realizando rituales de cortejo, con las alas extendidas y el pico apuntando hacia arriba.

#グレープ君 Hope you're in heaven with Hululu, little guy. Rest in peace and blessings the people at Tobu Zoo for taking care of you, Grape-kun. pic.twitter.com/IF2y6EKtvK

— Crud_Bonemeal (@RowsdowerZapp) 13 de octubre de 2017