Murales de ‘Coco’ adornan colonias afectadas de la CDMX

El colectivo Tuyi creó 30 pinturas alusivas a la cinta en las colonias Roma, Escandón, Condesa, Nápoles y San Miguel Chapultepec para brindar alegría a los habitantes.

México.- La cinta de Pixar, ‘Coco’ se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial, y en especial en nuestro país, ya que representa una de las tradiciones más queridas por los mexicanos: El Día de Muertos.

México ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses. Primero con el sismo que sacudió los peores miedos el mes pasado, y ahora la enternecedora película de ‘Coco’, la cual nos recuerda la importancia de la familia para los mexicanos y que debemos recordar a los que se han ido.

El colectivo de artistas Tuyi quiso poner su granito de arena y junto con Disney, utilizaron a Coco para brindar más alegría. Embellecieron algunas paredes de las colonias más afectadas en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre.

Roma Norte, Escandón, Condesa, Nápoles y San Miguel Chapultepec albergan más de 30 murales inspirados en la película de Coco.

Mis murales favoritos promocionando la película Coco acá en mi colonia/ Cool murals in my hood advertising Pixar’s day of the dead movie pic.twitter.com/Zhk1qTsCOM

— Jorge Valencia (@jorgeavalencia) 24 de octubre de 2017