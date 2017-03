Multarán a indigentes que no porten permiso

El alcalde de Saltillo, el panista Isidro López Villarreal, anunció que agentes de la Policía Preventiva e inspectores de la Tesorería Municipal aplicarán multas a indigentes, migrantes mexicanos y centroamericanos y a cualquier persona que sin autorización de su gobierno pida ayuda económica en las calles. El funcionario no precisó el monto de las infracciones.

“Según la ley municipal respecto, a los que piden en las esquinas, los que no tiene permiso deben pagar una multa y si se les vuelve a pescar, otra vez deberán pagar la multa. No podemos hacer llamados de atención porque no sabemos si es la primera vez o ya llevan cinco”, expuso.

Para permanecer en los cruceros viales de Saltillo, los pedigüeños también deben portar como uniforme un chaleco de colores visibles para los automovilistas.

La medida incluye a los ciudadanos de países de Centroamérica que se encuentran de paso por Saltillo al pretender llegar a la frontera con Estados Unidos, y mientras lo consiguen salen a las calles para pedir monedas a los automovilistas.

“(Los migrantes) son como cualquier otra persona, son como ciudadanos para mí: yo no les pido un documento, no tenemos la autoridad para pedirles que demuestren su nacionalidad, pero si son migrantes y no tiene permiso, se les aplicará la misma situación”, señaló.