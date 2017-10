Mujer salva su vida de milagro en Las Vegas gracias a celular

Tras el ataque que se registró en Las Vegas

Estados Unidos.-El saldo del peor tiroteo de la historia en Las Vegas, Estados Unidos fue devastador; 59 muertos según cifras oficiales y más de 500 heridos dejó la masacre que hoy se sigue investigando y libera datos realmente aterradores, como que el autor del hecho colocó cámaras en el pasillo del hotel desde donde disparó a la multitud y además tenía en su poder armas que son más fáciles de comprar que un iPhone 7.

Entre toda esta tragedia poco a poco salen a la luz los relatos de los sobrevivientes. Algunas demasiado fantásticas que hasta suenan a milagro.

Una de ellas es la de una mujer que dentro del tiroteo salvó su vida gracias a su teléfono móvil que bloqueó una bala.

La mujer no identificada le dijo a un taxista en su camino a casa que su iPhone de color rosa millennial le había salvado la vida y tomó una foto.La postal que quedó como prueba del hecho, muestra como el celular quedó totalmente destrozado después de ser golpeado por una sola bala.

Hasta el momento no se han ampliado los detalles sobre dónde tenía el celular la mujer sobreviviente a la hora del ataque.

Las Vegas concertgoer’s life is saved by her IPHONE after a bullet shatters rose gold handset during deadly attack pic.twitter.com/R1RE1mt1Oy

— Pst. Gbenro (@gbenro) 4 de octubre de 2017