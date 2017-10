Mujer policía viola a defensora feminista

La activista y defensora de los derechos de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez, denunció que fue violada por una mujer policía

México.- La activista y defensora de los derechos de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez, denunció que fue violada por una mujer policía cuando estuvo en el Municipio de Tlapa de Comonfort, en el Estado de Guerrero, a donde acudió para dar una conferencia sobre la violencia de género.

Indicó que fue el pasado 16 de septiembre cuando la agente policial le manoseó los senos, le bajó el pantalón y violó a la antropóloga social quien dirige el movimiento Todas Mx, a favor de los derechos de las mujeres.

“Me penetró con sus dedos, me lastimó mucho. Luego me soltó, me aventó, me pateó, mientras otra mujer policía, cómplice, vigilaba la entrada a la celda. Yo ya no sabía qué seguía después de la tortura”, recordó Sandoval.

La defensora de derechos humanos relató que ese día se accidentó con un clavo, el cual le rompió su camisa en el costado izquierdo, debajo de su axila, por lo cual se lastimó una zona cercana a su seno; así que, junto con un compañero, acudió a la Clínica San Antonio donde le atendió un médico, pero, debido a que no traía efectivo, fue en busca de un cajero automático. Al salir recordó que había olvidado su celular y regresó por él.

Una vez que fue por su teléfono, Yndira Sandoval salió de la Clínica y observó una patrulla de la Policía Municipal con seis agentes que intentaban detener a su compañero por presuntamente negarse a pagar la cuenta de la consulta médica.

Al cuestionarse por qué lo intentaban detener, Sandoval se identificó como defensora de derechos humanos y un agente le dijo que se callara porque ella también estaba detenida.

“Te vale quién soy, ya te dije que te calles y aquí en Tlapa te chingas”, recordó Yndira las palabras dichas por la agente policial.

Tras negarse a subir a la patrulla, la oficial, identificada como Claudia Juárez Gómez, aventó a la activista hacia la camioneta.

“Aunque le dije que estaba lastimada, se empeñó (la oficial) en apretarme la herida, torturándome física y psicoemocionalmente”.

Yndira Sandoval comentó que durante todo el trayecto hacia la Comandancia municipal la policía la tuvo de rodillas. Ésta le jalaba el cabello hacia atrás, le seguía apretando la herida cercana a su seno y le preguntaba reiteradamente si le dolía.

Al llegar a la Comandancia, metieron a la defensora de derechos humanos en una celda, lugar donde fue violentada sexualmente durante cerca de cinco minutos.

“Se me hizo eterno. Todo el tiempo estuvo diciéndome al oído: ‘te dije que te ibas a chingar, te dije que te callaras, pendeja’”, mencionó Sandoval.

La antropóloga social acusó que el que la agresora fuera mujer le hacía confirmar que los enemigos en el País no son sólo los hombres.

“Es el machismo, es el sistema, es el patriarcado, son las prácticas, es el Estado con rostro de hombre o con rostro de mujer”, expresó la activista.

También dijo que su tortura no terminó ahí, sino que siguió cuando vio a la Fiscal Osbelia Blanco Martínez para hablar sobre su violación.

La Fiscal le comentó que ya sabía de la situación, pero que en ese momento no había personal para llevar a cabo los dictámenes correspondientes.

La defensora de derechos humanos contó que dos días después fue citada con la psicóloga quien tampoco aplicó los protocolos y en su lugar, le dijo que si no “encontraba nada”, ella iría a la cárcel.

Yndira Sandoval afirmó, poco después, que su casa también fue allanada e inclusive la amenazaron de muerte.

También reprochó que, pese a imponer una denuncia el 17 de septiembre ante la Fiscalía de Guerrero con la carpeta número 12080470200090170917 y otra el 13 de octubre ante la PGR bajo la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/0000634/2017, hasta el momento su caso sigue impune, por lo cual advirtió que seguirá buscando justicia, incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).