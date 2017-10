Mujer pierde la visión en un ojo por jugar 24 horas con su celular en China

Fue diagnosticada con “oclusión de la arteria de retina”

China.- En China, una joven de 21 años perdió la visión en un ojo luego de jugar con su teléfono celular durante un día entero.

La mujer adicta a los videojuegos perdió la vista en el ojo derecho el domingo por la tarde, después de haber estado jugando con su celular todo el día en la casa de sus padres, en la provincia de Guangdong, informó el portal Sun0769.com.

Ella fue diagnosticada el miércoles con “oclusión de la arteria de retina” en su ojo derecho en el hospital de la ciudad.

Un médico señaló que la “oclusión de la arteria de retina” era una condición asociada con personas de edad avanzada y rara vez se presenta en los jóvenes. Añadió que la ceguera de la mujer fue probablemente causada por una fatiga ocular severa.

La mujer, una trabajadora financiera en una compañía de la ciudad, dijo a los reporteros que su ceguera quizás fue causada por haber estado con el videojuego por mucho tiempo, sin descanso.

Ella reconoció que se volvió tan obsesionada que jugaba después del trabajo y todos los fines de semana.

“En los días en los que no trabajo, usualmente me levanto a las 6 de la mañana, tomo desayuno y juego hasta las 4 de la tarde. Luego, como algo, tomo un descanso y me pongo a jugar hasta la 1 de la madrugada. (…) A veces me quedaba tan absorbida por el juego que olvidaba comer y no escuchaba a mis padres cuando me decían que era hora de la cena”, declaró.

Aseguró que ahora se arrepiente de no haber escuchado a sus padres, quienes intentaron persuadirla de que deje de jugar por mucho tiempo, informó el South China Morning Post.

Fuente: Peru.com