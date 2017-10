Mujer mató a su hijo de 4 años porque “pensó que era un caníbal”

El menor fue brutalmente torturado por su madre quien podría recibir cadena perpetua

EU. Amelia DiStasio podría pasar el resto de su vida en prisión, pues se le acusa de haber torturado brutalmente y asesinado a su hijo de 4 años.

Los vecinos testigos de lo ocurrido relatan que alcanzaron a escuchar al niño gritar “No, mamá, ¡no lo volveré a hacer!”. En la bañera también se encontraron los restos de un cuyo, del cuál no se sabe cómo murió.

De acuerdo a los informes del Departamento de Policía de Wisconsin, la mujer escapó por una ventana, pero pudo ser detenida. Autoridades encontraron búsquedas en su teléfono relativas a “¿cómo matar a un caníbal?”.

Según el periódico New York Daily News, Amelia DiStasio visitó foros de videojuegos de sobreviviencia, en el cual se sugiere matar a los caníbales con fuego.

Neighbors set up a tribute to Antonio Distasio, the 4 year old found dead and burned in his South side home yesterday pic.twitter.com/vaxFlaZ3gX

— Julie Parise (@juliecbs58) September 29, 2017