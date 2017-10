Mujer mató a su hijo de 4 años porque “pensó que era un caníbal”

La trágica muerte de Antonio DiStasio enluta a Milwaukee, pues el menor fue brutalmente torturado por su madre, quien podría recibir cadena perpetua.

Estados Unidos.- Amelia DiStasio podría pasar el resto de su vida en prisión, pues se le acusa de haber torturado brutalmente y asesinado a su hijo de 4 años.

El menor tuvo un final trágico. La mujer lo amarró con cinturones, le puso una bolsa para la basura en la cabeza y lo arrojó a la bañera, donde después le prendió fuego. Momentos antes de las indescriptibles atrocidades, ella buscó en su teléfono celular “maneras de matar a un caníbal”.

Los vecinos testigos de lo ocurrido relatan que alcanzaron a escuchar al niño gritar “No, mamá, ¡no lo volveré a hacer!”. En la bañera también se encontraron los restos de un cuyo, del cuál no se sabe cómo murió.

De acuerdo a los informes del Departamento de Policía de Wisconsin, la mujer escapó por una ventana, pero pudo ser detenida. Autoridades encontraron búsquedas en su teléfono relativas a “¿cómo matar a un caníbal?”.

Según el periódico New York Daily News, Amelia DiStasio visitó foros de videojuegos de sobreviviencia, en el cual se sugiere matar a los caníbales con fuego.

Neighbors set up a tribute to Antonio Distasio, the 4 year old found dead and burned in his South side home yesterday pic.twitter.com/vaxFlaZ3gX

— Julie Parise (@juliecbs58) 29 de septiembre de 2017