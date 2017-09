Mujer intentó atropellar a su yerno luego de tener relaciones con él y que este le confesara a su esposa en EU

Hanna y su madre, Kathleen Davis, quien tuvo relaciones con el marido de su hija

Estados Unidos.-El 20 de septiembre, Kathleen Regina Davis encendió su Mercedes Benz y condujo hacia la casa de su ex amante en el 4400 de Crestdale Street, en Palm Beach Gardens, Florida. Tenía un solo objetivo: atropellarlo. Es que lejos de entrar en razón, quería venganza. Pero no una venganza contra cualquiera: quien supo ser su amante era su ex yerno. Y no por cualquier motivo: era porque este le había confesado a su esposa que había mantenido relaciones sexuales con su propia madre.