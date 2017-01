Mujer exige ‘devolver’ a su hijo adoptivo: “Me asusta que algún día se convierta en un asesino en serie” (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Michael comenzó su tormento cuando sólo era un bebé. Su madre biológica era adicta a las drogas y perdió la custodia de su hijo que fue entregada a su padre. Éste con su nueva esposa lo cuidó en una granja y todo iba bien hasta que, según cuenta Kim, la mujer del padre, tuvieron un nuevo hijo.

Según su testimonio, el niño comenzó a herir a animales, tratar de hacer llorar al bebé y decir cosas extrañas, por lo que la pareja decidió internarlo en un centro de tratamiento psiquiátrico durante seis meses. Actualmente el menor tiene ocho años y Kim ha decidido que Jerica, la madre biológica se haga cargo del niño.

Jerica ha acudido al programa Dr. Phil para mostrar su preocupación por su hijo: “Hace algunos años, Kim y Kody hacían todo lo posible por mantenerlo alejado de mi vida. Ahora que tienen problemas con mi hijo no quieren tener nada que ver con él y me culpan de todo”. Legalmente ya no tiene la custodia y no tiene ningún derecho sobre el pequeño, además de que sufre recaídas por las drogas.

Kim se ha defendido asegurando que el niño está fuera de control y que le ha dicho que quiere saber qué se siente matando a alguien y que quiere matar a su hermano: “Me asusta que sea una señal de que algún día se convertirá en un asesino en serie” ha asegurado.