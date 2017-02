Mujer demanda a restaurante mexicano tras caerse de la estatua de un burro

Una mujer demandó a un restaurante de cocina mexicana de Tallahassee, la capital de Florida (Estados Unidos), tras caerse de la estatua de un burro a tamaño natural al que se subió para sacarse una foto, informaron medios locales.

Kimberly Bonn reclama en la demanda interpuesta contra el restaurante El Jalisco $15,000 por las lesiones que sufrió al caerse del burro, después de que los empleados del local “le permitieran y animaran” a subirse a la estatua del simpático asno con sombrero mexicano, recogió el canal Local 10.

En la demanda presentada, Bonn aseguró que resbaló por la grupa de la estatua del burro y se cayó al suelo, lo que le causó “significantes heridas, incluida la fractura de una vértebra”. De acuerdo con la demanda, El restaurante Jalisco fue “negligente” al permitir a la gente subirse a la estatua del burro sin tomar las medidas de seguridad adecuadas, como es advertir a los clientes de que la “estatua era resbaladiza” y “los peligros de subir a la estatua”.

Los abogados de la mujer han solicitado un juicio con jurado y afirman que su cliente sufrió “lesiones, dolor, discapacidad, angustia mental y pérdida de la capacidad para el disfrute de la vida”, además de los gastos de hospitalización.

El suceso ha generado reacciones de solidaridad con el restaurante y el burro, hasta el punto que una campaña en Facebook titulada “For the Donkey” (Por el burro) ha recibido centenares de comentarios favorables bajo el lema “Just because Im an a-s doesnt mean I should be treated like one” (Solo porque yo sea un asno no significa que deba ser tratado como uno).

