Mujer “baña” con gasolina a quién le robó su auto (VIDEO)

Estados Unidos.- En una estación de gasolina de Massachusetts, una mujer para defenderse del robo de su camioneta roció de gasolina al malhechor.

En la grabación las cámaras de vigilancia muestran cómo la mujer echa sobre el delincuente el combustible y forcejea unos instantes con él. Sin embargo, a pesar de la resistencia de la víctima, el individuo logró huir con el vehículo la noche de este sábado.

SUSPECT ON THE RUN: This is the man police are looking for. Accused of stealing car at #Tewksbury Mobil. @fox25news pic.twitter.com/h3oZY73rdY

— Christine McCarthy (@ChristineMFox25) 2 de abril de 2017