Mujer alérgica a perros es echada de un avión

Según testigos, la usuaria solicitó que dos perros fueran retirados del vuelo

Estados Unidos.- La aerolínea estadunidense Southwest Airlines pidió disculpas luego de un incidente en el que se vio involucrado una pasajera que fue sacada a rastras de uno de sus aviones por tres oficiales.

Bill Dumas, el usuario que grabó el incidente, dijo que la mujer pidió que dos perros fueran retirados del vuelo debido a su “mortal alergia”.

Minutos después, los miembros de la tripulación le informaron que no podían retirar los animales, a lo que la mujer solicitó una inyección para aliviar los síntomas.

La tripulación le informó que no podía hacer eso a menos que tuviera un certificado, pero no lo tenía.

Los oficiales de la Autoridad del Transporte se acercaron a la pasajera y comenzaron a discutir por lo que fue forzada a salir del avión entre gritos.

La mujer, de la que no se sabe el nombre, acusó a los oficiales de romper sus pantalones cuando fue arrastrada por el pasillo de la aeronave.

En el video se puede escuchar a la mujer gritando “no me toques, me iré”, pero el oficial no hace caso.

“¡Entonces camina!” gritó el policía.

Un vocero de la compañía dijo que sin un certificado médico se le puede negar el viaje a los pasajeros que denuncian una reacción alérgica potencialmente mortal.

“Nuestra tripulación de vuelo hizo repetidos intentos de explicar la situación al cliente; sin embargo, se negó a desalojar y la policía se involucró”.

Este incidente se registra luego de que la compañía United Airlines sufriera una ola de críticas, a principios de año, cuando un video difundido en redes sociales mostrara cómo un pasajero fue retirado a la fuerza de uno de sus aviones. El video se volvió viral.

Fuente: Zocalo.com.mx