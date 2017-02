Mujer adopta a un pitbull y este no puede parar de abrazarla

Kayla Filoon es una estudiante hace labores de voluntaria en un refugio de animales de Philadephia paseando perros. El día que vio a un pitbull llamado Russ supo que había una conexión instantánea entre los dos.

Era un perro abandonado que lo había pasado mal, estaba muy flaco y le faltaba pelaje en varias partes del cuerpo.

Filloon, de 20 años, explico a The Dodo que “El estaba sentado tranquilamente mirándome fijamente y pensé tengo que llevármelo ahora”.

Al día siguiente regreso al refugio, rellenó los papeles de adopción y se llevó a Russ antes de que lo sacrificaran.

Desde que viven juntos Russ no puede dejar de abrazar y cuidar a su dueña.

