Mueren dos bebés por desnutrición en Venezuela

Venezuela es el primer país en toda Latino América en cifras de embarazos precoces

Con esta tragedia de desnutrición, ya son cuatro los niños que han muerto de hambre en la ciudad de Venezuela desde que inició el 2017, en el Hospital San Félix de Bolívar.

Las víctimas tenían entre uno y tres meses de nacido, los bebés de nombre Joelvis Quijada y Santiago Velázquez, ambas historias tienen los mismos elementos: “familias numerosas, miseria, y dietas similares: nada de leche materna y mucha maicena. Ambas tuvieron el mismo final”.

Otro elemento importante a este hecho es que Venezuela es el primer país en toda Latino América en cifras de embarazos precoces.

Informa el pediatra, César Dommar, egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ex jefe del Servicio pediátrico Menca de Leoni, que a la miseria se suma el debastecimiento. Comentó, que el Estado ha abandonado esas políticas.

Lo cual la ciudadanía desiste de ir a los controles porque no hay vacunas o insumos. A las embarazadas no les dan ningún tipo de apoyo.

Ante la crisis alimentaria que esta pasando Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó una propuesta para combatirla, que consiste en la creación de un Consejo de Emergencia Agroalimentaria, cuyo objetivo es hacer frente al profundo desabastecimiento que afecta al país.