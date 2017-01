Mueren cuatro niños y seis adultos hospitalizados; envenenados por pesticida

ESTADOS UNIDOS.- Un gas tóxico que se cree resultó de una reacción química cuando alguien intentó eliminar un pesticida rociado bajo una casa en Texas causó la muerte de cuatro niños y la hospitalización de seis personas, dijeron el lunes las autoridades.

Posiblemente se produjo gas fosfina al combinarse el agua con el pesticida, dijeron funcionarios del Departamento de Bomberos de Amarillo.

Para el lunes por la tarde no se había dado a conocer la causa específica del fallecimiento de los cuatro menores.

Las otras seis personas que se encontraban en la vivienda “no están fuera de peligro” todavía, dijeron los funcionarios.

Varias unidades de urgencias acudieron a la casa tras una llamada a las 5:00 de la mañana y en un principio se pensó que se trataba de un envenenamiento relacionado con monóxido de carbono, dijo en un comunicado el capitán de los bomberos Larry Davis.

Four children have died in Amarillo, Texas after a mix of applied pesticide and water resulted in toxic gas https://t.co/wPP3mHed1U pic.twitter.com/3QQclGkHBN

— CNN (@CNN) 3 de enero de 2017