Muere perro terapeuta que nació sin ojos

Canada-. Falleció Smiley, un perro terapeuta de la raza Golden Retriever que se volvió famoso por ayudar a niños especiales.

Smiley se viralizó en redes sociales ya que nació sin ojos y con enanismo, sin embargo, lejos de ser un impedimento para él, fue un impulso para salir adelante.

A los pocos años de nacido recibió el certificado oficial de perro terapeuta en Canadá y junto a su dueña, Joanna George, visitaban niños enfermos y discapacitados para tratar de animarlos.

Se cree que el perro brindaba confianza y seguridad a sus pacientes ya que, al igual que ellos, presentaba enfermedades y discapacidades, sin embargo, estas no le impedían continuar con su vida y tratar de ayudar a otros.

Smiley falleció a los 12 años producto de la batalla que sostenía contra el cáncer.

Smiley, the blind dog, se murió hoy y yo tengo muchas ganas de llorar… but angels belong to heaven 💔🙁 pic.twitter.com/xrpSw03PEz

— N A T H S (@nathleco) October 14, 2017