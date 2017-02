Muere la anciana adoptada por su vecino, un joven actor

Hace un par de semanas la noticia del actor y cantante de 31 años de edad, Chris Salvatore, adoptando a su adorable vecina de 89, Norma Cook, nos derritió el corazón.

Hoy es otra noticia la que nos conmociona. Norma ha perdido la batalla contra la leucemia, falleció la mañana de este miércoles 15 de febrero.

“Ella era un hermoso ser humano” dijo Salvatore a la revista PEOPLE entre lágrimas, “Cambió el mundo con su gran corazón y su habilidad para hablar con cualquiera, sin importar su edad”.

Foto: Chris Salvatore



Chris tenía una cama para Cook en la sala de su apartamento, y fue allí donde la anciana pasó sus últimos instantes.

“Lo último que hizo fue rodear mi cuello con su brazo – estaba muy débil, no se cómo lo logró – me jaló hacía ella, me dio un beso y dijo: ‘Te quiero’ “ cuenta él, “Eso fue el sábado”.

“Sabía que el fin estaba cerca desde hace unos días, porque tenía lapsos que venía y se iba; así que pasé todo mi tiempo con ella, haciéndola sentir cómoda y feliz”.

Foto: Chris Salvatore

“Ahora todo está muy calmado en mi departamento, aunque su presencia aún se siente muy fuerte ahí; aún así, es muy reconfortante saber que ahora ella está en paz y no sufre más”.

Según dice Salvatore, el último deseo de Cook era vivir lo suficiente para poder celebrar un último día de San Valentín con su mejor amigo a su lado.

“Le traje algunos dulces, una gran caja de chocolates y rosas; la llevé a la puerta y le dije: ‘¿Serías mi Valentín?’ “ Dijo Chris, “Ella sólo quería pasar un último día de San Valentín conmigo y yo quería hacerla sentir especial en sus últimos momentos”.

Foto: Chris Salvatore

Cook murió a la 1 de la mañana el 15 de febrero – una hora después de que el día de San Valentín acabara. “Fue tranquilo, ella tenía enfermeras, amigos y a mi junto a ella”, dijo Chris

Salvatore y Cook se conocieron cuando él se mudó a un complejo de apartamentos al Oeste de Hollywood hace cuatro años. Se hicieron amigos inmediatamente; cocinaban juntos, jugaban con el gato de él y bebían champagne (que era la elección de Cook).

Foto: Chris Salvatore

El actor y modelo se convirtió en el abogado y cuidador de Cook luego que los doctores le dijeran que sólo tenía unos meses de vida.

Sin duda una historia que demuestra que las personas desinteresadas y de buen corazón aún existen en el mundo.

Cada año, miles de ancianos son abandonados por sus familias a su suerte. Por desgracia la gran mayoría de ellos no puede encontrar a alguien como Salvatore para acompañarlos en sus últimos años de vida.

Comparte este artículo para hacer consciencia de la importancia de tratar con respeto y cariño a nuestros ancianos. Ellos tiene mucho que enseñarnos y mucho amor para darnos todavía.



