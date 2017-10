Muere joven que denunció ataque de comandante en Veracruz

Alberto Blasco murió debido a una hemorragia por los balazos que su maestra y el novio de ella, un comandante de la policía ministerial le dieron en una fiesta.

México.- La mañana de este martes, Alberto Blasco Salcedo, de 24 años de edad, murió luego de permanecer convaleciente en un hospital del norte del estado de Veracruz, tras recibir un par de disparos de parte de una maestra de primaria y de su pareja, un policía ministerial.

El joven grabó un video en Facebook Live, el domingo en la tarde, narrando a sus amigos el motivo por el cual estaba hospitalizado. Allí, en las imágenes, culpa del ataque a Miguel Acevedo Escobar, alias “El Comandante Sombras”, mando de la Ministerial, en Ciudad Isla, y su novia, Margarita Barragán Escandón, maestra de una escuela primaria en la congregación Progreso.

“Saliendo de la fiesta ya me iba a subir amigos, se me emparejó una camioneta de la Ministerial y empezó a echar pleito. Los señores iban tomados, la señora (maestra) sacó el arma, me tiró a distancia de un metro una bala en el brazo y otra en el abdomen. Me sangré. Me trajo mi papá en la batea tres horas y media. Tres horas y media buscando hospital, ninguno me quería atender”, relató ese día la víctima.

En el ataque, su tío Ricardo Flores Blasco, de 40 años, también sufrió dos heridas de bala, una le penetró a la altura del pómulo, por lo que permanece delicado.

En el video, Alberto Blasco se queja que después de que le dispararon no acudió la Cruz Roja, lo tuvieron que trasladar en la batea de una camioneta y no fue sino hasta tres horas y media después que encontraron un hospital que lo quisiera recibir en el municipio de Martínez de la Torre.

Según el reporte médico, el muchacho falleció por una hemorragia interna, mientras que su tío permanece delicado, pero estable en Poza Rica.

El Fiscal General del estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, admitió que el policía ministerial que baleó a dos personas en Martínez de la Torre, junto con su novia, huyó y los buscan pues giraron una orden de aprehensión en su contra.

Con Información de la silla rota