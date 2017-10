Muere en un choque pareja que sobrevivió al tiroteo de Las Vegas

Tras sobrevivir el tiroteo de Las Vegas, una pareja de California murió dos semanas después en un accidente automovilístico a media milla de su casa, reportó el canal WSB TV.

Estados Unidos.-Dennis y Lorraine Carver murieron el 16 de octubre, cuando el vehículo donde viajaban chocó contra una puerta de metal fuera de su comunidad, en el condado de Riverside, California. El auto estalló en llamas, según el medio Las Vegas Review-Journal.

El accidente fue tan cerca de la casa de las víctimas que la hija menor de la pareja escuchó la colisión.

