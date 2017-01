Muere en prisión Lou Pearlman, creador de Backstreet Boys y “NSync”

A los 62 años de edad muere el promotor musical Lou Pearlman, quien se encontraba en una cárcel de Texarkana, donde purgaba una condena de 25 años, acusado de estafa.

A pesar de que falleció el viernes, hasta hoy trascendió la noticia, sin que la Oficina Federal de Prisiones haya dado a conocer hasta el momento información sobre la causa de la muerte del empresario, a quien se le atribuye haber conseguido en los años 90 convertir en una fórmula de éxito a grupos de chicos como ‘N Sync y Backstreet Boys, así como Natural, O-Town y US5.

Las reacciones ante su muerte no se hicieron esperar en Twitter y Lance Bass, integrante del grupo ‘N Sync posteo: “Lou Pearlman ha muerto. Tal vez no fue un empresario modelo, pero yo no estaría haciendo lo que amo sin su influencia”.

También Chris Kirkpatrick de ‘N Sync escribió: “Emociones encontradas ahora, pero DEP Lou Pearlman”.

Cabe señalar que Pearlman fue condenado en 2008 a 25 años de cárcel acusado de haber estafado durante dos décadas a inversores, familiares, amigos y bancos por unos 300 millones de dólares, a través de sus compañías Trans Continental. Centenares de demandas fueron presentadas en el caso, incluida una de los Backstreet Boys.

El fraude se dio a conocer en 2006 y en enero de 2007 el empresario huyó de Estados Unidos, para cinco meses más tarde ser arrestado en Indonesia, él asumió parte de la responsabilidad ante los tribunales.

Louis Jay Pearlman su nombre completo nació 19 de junio de 1954 y murió el 19 de agosto de 2016, fue hijo único, dirigió una empresa de limpieza en seco así como su empresa Trans Continental y fue empresario de los exitosos grupos antes citados.

