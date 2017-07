Mon Laferte responde a los que la critican en redes y la quieren fuera de México

- in Espectáculos

Convocaron a una marcha para que la cantante salga del país.

Mon Laferte recibió una ola de comentarios en su contra, incluso en Facebook convocaron a una marcha para el 14 de agosto en el Ángel de la Independencia con el fin de que la cantante salga de México, sin embargo en una entrevista para Rolling Stone México confesó que los comentarios no le afectan.

“Muchas de las cosas que se suben en redes son bromas y hay que tomárselo así. Las cosas que puedan poner en redes son de alguien que no conozco y tampoco me conoce y solo se quedan con el personaje más que con la esencia de las personas”, afirmó la artista.

La intérprete de “Amárrame” continuó con el tema de los “trolleos” en redes sociales. “Si esta persona se sienta a conversar conmigo podríamos ser amigos. Hasta le haría entender que tirarme mierda en las redes podría ser divertido”, reconoció y manifestó que lo sucedido no es tan terrible: “He tenido problemas personales más graves, he pasado cosas mucho más terribles para que me afecte eso”.

Con Información de Sdpnoticias.com